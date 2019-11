Agrigento, controlli nella Movida: 4 locali irregolari e musica ad alto volume

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Non accennano a smettere i controlli posti in essere da parte degli uomini della polizia di Agrigento.

Gli agenti appartenenti al reparto amministrativo della Questura guidata da Rosa Maria Iraci avrebbero infatti verificato la liceità degli esercizi pubblici appartenenti alla Movida agrigentina riscontrando alcune irregolarità in 4 locali, dei quali 2 già oggetti di un provvedimento del Questore per “cessazione dell’attività di pubblico spettacolo, in quanto si stavano svolgendo serate musicali e danzanti”.

Per gli altri due invece sarebbero emerse delle violazioni in tema di diffusioni sonore oltre l’orario consentito e di emissioni musicali prive di autorizzazione.

Di Pietro Geremia