Durante un normale controllo del territorio, il personale della polizia di stato di Agrigento, ha eseguito tre ordine di esecuzione per la carcerazione, nei confronti di tre cittadini tunisini, per i seguenti reati:

il primo per produzione, traffico, detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e furto aggravato, il secondo per danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità e il terzo poiché, destinatario di decreto di espulsione, rientrava in Italia entro i previsti tre anni dall’effettivo rimpatrio.

Dopo le formalità di rito, personale della Squadra Mobile associava gli arrestati presso la casa circondariale “P. Di Lorenzo” di Agrigento.