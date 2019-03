Agrigento, coppia litiga in macchina: coniugi fermati dalla polizia

Print This Post

Gli uomini della polizia di stato di Agrigento hanno sedato una rissa coniugale prima che potesse finire nel peggiore dei modi.

A quanto pare l’episodio è avvenuto nel centro di Agrigento dove una coppia di coniugi, genitori di 2 bambini, a bordo della propria auto avrebbe avuto un acceso diverbio per motivi ancora da chiarire.

Nel dettaglio, sembra che durante il tragitto bellicoso l’uomo, un autotrasportatore di 30 anni, abbia fermato il mezzo per scagliarsi contro la moglie, di 23 anni, iniziandola a colpire a suon di schiaffi e pugni.

Fortuna ha voluto che proprio in quel momento passassero dei poliziotti di quartiere i quali attirati dal trambusto e dalle urla d’aiuto sono immediatamente intervenuti sedando così la lite.

In preda alla paura, e con qualche lieve graffio addosso, la donna si sarebbe rifugiata in Questura mentre l’uomo sarebbe invece stato fermato e indagato per aggressioni e minacce.

Di Pietro Geremia