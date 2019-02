Agrigento, coppia si separa: si contende il cane ma non il gatto

Print This Post

Una storia curiosa e controversa quella risolta dal giudice del tribunale di Sciacca nei giorni scorsi.

In seguito ad una causa di separazione non consensuale tra due coniugi saccensi infatti, oltre alla classica divisione e assegnazione dei beni mobili e immobili condivisi dalla coppia fino al momento del divorzio, pare che come oggetto del contendere sia stato pure il cane di famiglia.

Approdato il caso davanti al giudice agrigentino dunque, quest’ultimo, ritenendo doveroso di tutela il sentimento nei confronti degli animali, avrebbe deciso di accontentarli tutte e due optando per l’affido condiviso dell’amato cagnolino a settimane alterne, con conseguente divisione delle spese per i padroni inerenti a croccantini ed eventuali ricorsi al veterinario.

La decisione del giudice ha però lasciato perplessa l’animalista

Anna Maria Friscia, presidente dell’Associazione Nazionale Tutela Animali di

Sciacca, la quale ha precisato che “il rimbalzo continuo del cane da una casa

all’altra, mentre da un lato forse servirà ai due coniugi per la loro necessità

di affetto, dall’altra sicuramente lo disorienterà l’animale danneggiandolo”.

Curiosamente però, se il cane è stato conteso, la stessa cosa

non può dirsi per il gatto, affidato esclusivamente all’ex marito.

Di Pietro Geremia