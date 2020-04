Agrigento, corso on line per arbitri di calcio

Connect on Linked in

In periodo di Coronavirus le attività dell’AIA Sezione di Agrigento non si fermano , tra le tante iniziative il Consiglio Direttivo Sezionale presieduto dal Presidente Gero Drago ha pensato di istituire per la prima volta il corso on line per arbitri di calcio .

L’iniziativa ha lo scopo primario di arruolare nuovi arbitri e di poter permettere a tanti giovani dai 15 anni in su ‘di poter sfruttare questi giorni in cui vige l’obbligo di restare a casa per poter sfruttare una parte del tempo a disposizione per imparare le regole del gioco del calcio e intraprendere l’entusiasmante percorso di diventare arbitro di calcio della federazione italiana gioco calcio .

Per iscriversi al corso basta scrivere una mail a agrigento@aia-figc.it lasciando i propri dati anagrafici e il proprio numero di telefono o cliccare su www.aiaagrigento.it dove trovare tutte le informazioni necessarie .