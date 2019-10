Agrigento, crea bar abusivo in centro scommesse: beccato dai carabinieri

Print This Post

Continuano i controlli posti in essere da parte delle forze dell’ordine sull’intero hinterland agrigentino.

Nei giorni scorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri di Agrigento hanno beccato il gestore di un’attività di scommesse sportive aprire senza autorizzazione un angolo dedito alla somministrazione di bevande e prodotti alimentari.

L’operazione dei militari appartenenti alla Compagnia di Agrigento sarebbe scattata in seguito ad un controllo nella zona balneare di San Leone dove, una volta entrati all’interno dell’agenzia, si sarebbero dunque accorti di un angolo in cui veniva somministrato cibo e bevande varie senza licenza alcuna stando alla documentazione in possesso del proprietario.

Al titolare dell’attività commerciale dunque i carabinieri avrebbero comminato una maxi multa di 5.000 euro che di certo lo farà rigare sulla retta via.

Di Pietro Geremia