Agrigento, giornata internazionale contro la violenza sulle donne: le iniziative della polizia

Nell’ambito delle iniziative connesse con la “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, in programma il prossimo 09, 16 e 24 novembre, verrà avviata ad Agrigento , da parte della Questura, una nuova fase del “Progetto Camper”, già proposto con successo negli anni passati.

L’iniziativa, nell’ambito della quale si inserisce la campagna della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore”, è promossa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e prevede incontri tenuti da un’equipe multidisciplinare composta da operatori appartenenti agli uffici interessati al fenomeno (Divisione Polizia Anticrimine, Squadra Mobile, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico) medici della Polizia di Stato, rappresentanti dei centri antiviolenza e di enti o associazioni attivi sul territorio.

Il progetto, oltre ad avere valenza di campagna informativa, mira a raggiungere lo scopo precipuo di favorire l’emersione del fenomeno, agevolando e favorendo un contatto diretto con le potenziali vittime, offrendo loro un supporto di un’equipe multidisciplinare, composta da operatori specializzati.

Il 09 ed il 16 novembre 2018, presso la hall dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di questo capoluogo, la citata equipe, integrata anche da due psicologi della citata Azienda Ospedaliera, terrà un incontro per opera di divulgazione sulla tematica, distribuendo materiale divulgativo ed un opuscolo della campagna “Questo non è amore”. Il 24 novembre 2018 la Polizia di Stato sarà presente al convegno del Centro Antiviolenza e Antistalking “Telefono Aiuto” dal titolo “La violenza inattesa” e “ Un dolore invisibile”, in programma al polo universitario, unitamente alle altre istituzioni della provincia.