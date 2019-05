Agrigento, Dal 21 Maggio sarà attivo il 112 Numero Unico Europeo per le emergenze

Print This Post

Grandi novità in arrivo per le attività di emergenza.

In tutta la provincia di Agrigento da Martedi 21 Maggio 2019 sarà operativo il numero unico per l’emergenza ” 112 “ direttamente collegato ad una centrale unica di risposta nella Sicilia Occidentale.

Le chiamate al 112 al 113 al 115 e al 118 arriveranno tutte alla centrale unica di risposta che localizzerà la telefonata e, a seconda del tipo di emergenza, la indirizzerà alla centrale operativa appropriata.

Il servizio tra le altre cose prevederà non solo la multilingua, la localizzazione e l’identificazione delle chiamate ma sarà disponibile pure di un’apposita app ufficiale grazie alla quale il chiamante verrà localizzato in tempo reale.

In casi di emergenza essere geolocalizzati in pochi secondi è fondamentale, e grazie a tale strumento questo sarà possibile.

L’App inoltre permetterà “la chiamata muta”, una funzione particolare, l’operatore sente quello che avviene nella stanza poiché il microfono del telefono viene attivato, e il telefono invia le coordinate del richiedente aiuto in modo tale che la centrale operativa possa mandare i soccorsi.

Ecco il link per poter scaricare l’app ufficiale del 112:

-Versione Android https://play.google.com/store/apps/details?id=it.Beta80Group.whereareu&hl=it ;

-Versione Ios https://itunes.apple.com/it/app/112-where-are-u/id888964800?mt=8

Di Pietro Geremia