Agrigento, danneggiata auto di direttore di banca: indagano le forze dell’ordine

Ignoti avrebbero danneggiato gravemente un’automobile appartenente ad un direttore di una banca della frazione agrigentina di Villaggio Mosè.

A quanto pare l’uomo, un 40enne originario di Agrigento, aveva acquistato il mezzo da pochi mesi quando nelle mattine scorse, proprio quando si trovava a lavoro, i responsabili avrebbero dunque preso di mira il veicolo che in quei momenti si trovava parcheggiato in un’area dell’Istituto di credito danneggiandolo in più punti.

All’uscita dal proprio orario di lavoro il direttore ha fatto quindi l’amara scoperta allertando immediatamente le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini in merito alla vicenda.

Di Pietro Geremia