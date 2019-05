Print This Post

Privilegiata la pista dolosa, i poliziotti della questura di Agrigento hanno aperto un’indagine per cercare di capire cosa ci sia dietro all’incendio che ha distrutto l’auto di un 61enne e lo scooter della moglie parcheggiati in via Amari a Villseta.

Sul posto per spegnere le fiamme, dopo l’allarme, sono arrivati i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento