Agrigento, deceduto bambino di 7 anni coinvolto in un incidente stradale

Connect on Linked in

E’ finita nel peggiore dei modi la triste vicenda che ha visto come protagonista un bambino di 7 anni e la sua famiglia originari di Partanna ma residenti a Como, essere coinvolti in un incidente automobilistico in via Degli Oleandi a Menfi, paese in provincia di Agrigento.

In seguito al violento sinistro tra una Nissan Qashqai e una Fiat Mondeo infatti, il piccolo era rimasto ferito e, data la gravità dei traumi, trasportato in elisoccorso all’ospedale di Palermo dove i medici hanno tentato un delicato intervento chirurgico pur di salvarlo purtroppo senza riuscirci.

Sul tragico accaduto indagano i carabinieri di Menfi i quali hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Di Pietro Geremia