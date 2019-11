Agrigento, deceduto per infarto intestinale: 4 medici dal Gup

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nella giornata di ieri 4 medici in servizio all’ospedale San Giovanni di Dio sono stati ascoltati dal Gup di Agrigento in merito alla morte di un paziente per infarto intestinale.

I fatti risalirebbero allo scorso 26 giugno 2016 quando un 69 enne originario di Porto Empedocle era stato portato presso il nosocomio agrigentino in seguito ad un incidente automobilistico che aveva finito col fratturargli un femore e che, a causa di alcune complicanze, avrebbe finito col causargli un infarto intestinale risultato purtroppo essere fatale.

In seguito alla morte dell’uomo i parenti avrebbero immediatamente allertato le forze dell’ordine facendo così partire l’inchiesta che avrebbe dovuto dar l’avvio all’udienza preliminare nella giornata di ieri ma che, a causa di un impedimento di un legale difensore, è stata rinviata al prossimo 14 gennaio.

Intanto i medici coinvolti rischiano il rinvio a giudizio per l’accusa di omicidio colposo.