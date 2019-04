Agrigento, demolisce l’auto sequestrata: denunciato un 52enne

Print This Post

Danneggiamento o sottrazione di cose sottoposte a sequestro, con questa accusa gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, dopo essersi recati nell’abitazione di un 52enne agrigentino, non trovando il mezzo posto sotto sequestro, una Fiat Punto, lo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento perchè, per sua stessa ammissione, aveva proceduto alla demolizione del mezzo sequestrato.

L’uomo è stato denunciato e dovrà subire un processo.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato