Agrigento, denunciato il titolare di un locale: positivo all’acol test

Connect on Linked in

I carabineiri di Agrigento, a seguito delle lamentele, per la musica troppo alta, di alcuni residenti della zona tra via Atenea e via Pirandello, si sono recati sul posto per un

controllo ed hanno chiesto al titolare di un locale della movida di abbassare la musica poichè superava i requisiti imposti dal Comune.

Il titolare, al termine della nottata, dopo aver chiuso il locale in questione, è stato fermato ad un posto di blocco da una pattuglia che, facendogli l’alcool test, lo ha trovato con i valori ben al di sopra di quanto consentito.

L’uomo di conseguenza è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento per guida in stato di ebbrezza, ritirata la patente di guida.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato