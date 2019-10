Agrigento, depreda gioielli ad anziana spacciandosi per funzionario: è caccia al malfattore

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri una donna di 82 anni sarebbe stata la vittima di un raggiro all’interno della propria abitazione sita nel centro urbano di Agrigento.

A quanto pare l’anziana si trovava in casa quando avrebbe ricevuto la visita di una malfattrice che, spacciandosi per un funzionario di un non meglio specificato ufficio pubblico, sarebbe riuscita a carpirne la fiducia per poi depredarla del contante e dei preziosi gelosamente custoditi e fuggire a gambe levate.

Una volta accortasi del raggiro, all’anziana non sarebbe rimasto altro che chiamare le forze dell’ordine le quali avrebbero dunque avviato le indagini atte a dare un’identità alla truffatrice.

Di Pietro

Geremia