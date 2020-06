Agrigento, deve espiare pena residua: arrestato 44enne tunisino

Print This Post

Nei giorni scorsi gli uomini della Squadra Mobile di Agrigento hanno dato esecuzione al provvedimento di revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova – Ufficio Esecuzioni Penali a carico di un 44enne originario

della Tunisia per l’espiazione della pena residua di mesi 09, giorni 29 ed € 3.000,00 di multa per aver commesso reati in materia di stupefacenti.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale “P. Di Lorenzo” di Agrigento su disposizione dell’autorità giudiziaria.