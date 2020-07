Agrigento, contrabbando di sigarette e traffico di migranti: chiesta la condanna per 2 persone

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nei giorni scorsi è stata chiesta la condanna per un 30enne di Agrigento e un 51enne di Lampedusa, rispettivamente a 4 anni e 3 anni e 4 mesi, per il reato di contrabbando di sigarette e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Il tutto è nato in seguito all’inchiesta denominata “Barbanera” avviata nel 2019 da parte degli uomini della Guardia di finanza che ha permesso dunque di sgominare un traffico di sigarette e di migranti che dalla Tunisia raggiungeva la Sicilia.