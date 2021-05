Nei giorni scorsi i giudici del Tribunale di Agrigento hanno condannato un 30enne originario di Montallegro a 6 mesi di reclusione per il reato di lesioni.

Tutto sarebbe avvenuto in seguito ad un incidente in cui il 30enne era stato coinvolto con un altro attore del sinistro il quale aveva chiamato i militari per vagliare la situazione.

Una volta sul posto i rappresentanti delle forze dell’ordine avrebbero chiesto generalità e documenti ai presenti ma il 30enne, rifiutandosi, avrebbe reagito colpendo un carabiniere con una testata, gesto che gli ha provocato una denuncia e il conseguente arresto.

Di Pietro Geremia