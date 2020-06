Agrigento, disavventura in centro: 52enne prova abito e rimane chiuso nel negozio

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una disavventura alquanto particolare quella avvenuta nella giornata di ieri ad Agrigento.

Un 52enne originario del posto sarebbe infatti rimasto rinchiuso all’interno di un negozio gestito da cinesi mentre si provava un abito.

Il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 14 in Via Unità d’Italia dove l’uomo era entrato all’interno di un camerino per provare appunto un capo.

Il titolare dell’attività commerciale, convinto che non ci fosse più nessuno, avrebbe chiuso le porte d’ingresso lasciando così all’interno l’ignaro cliente.

Solo l’intervento degli uomini della polizia di stato appartenenti alla locale Questura ha permesso di rintracciare il proprietario del negozio potendo cosi liberare il malcapitato cliente.

Di Pietro Geremia