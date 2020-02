Agrigento, disturba i passanti e sviene per strada: denunciato immigrato 55enne

Print This Post

Una serata di sana baldoria quella trascorsa Giovedì scorso a Villaggio Mosè.

Nel popoloso quartiere agrigentino un immigrato 55enne è stato denunciato in stato di libertà da parte degli agenti della sezione Volanti della locale Questura per ubriachezza molesta.

L’uomo, in preda alle sostanze alcoliche, aveva cominciato a scagliarsi contro alcuni passanti infastidendoli pesantemente per poi crollare a terra tutto d’un tratto.

Una volta svenuto sono stati allertati gli operatori del 118 che, in un batter d’occhio, hanno caricato il 55enne in ambulanza per poi trasportarlo presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio.

Sul posto dunque anche i poliziotti agrigentini che, prese le dichiarazioni dei presenti, hanno denunciato l’ubriaco.

Di Pietro Geremia