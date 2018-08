Agrigento, ditta di autobus non paga tassa di stazionamento e viene multata

Print This Post

Gli agenti della polizia municipale di Agrigento hanno notificato nei giorni scorsi un’ingiunzione di pagamento ad una ditta di pullman per via del mancato pagamento della tassa di stazionamento. Un mezzo della ditta era stato infatti sorpreso dai vigili urbani a circolare senza il tagliandino previsto dalle norme comunali e risultante consequenzialmente fuori legge. Per la nota ditta di autobus, la quarta a ricevere tale tipologia di sanzione da parte degli agenti municipali, è scattata quindi un’ammenda pecuniaria pari a 100 euro e pagabile entro un mese dalla sua ricezione.

Di Pietro Geremia