Agrigento, donna accusa malore alla Scala dei Turchi: portata via su un gommone della Guardia Costiera

Nella giornata di ieri una signora di mezza età è stata soccorsa dagli operatori del 118 a causa di un malore improvviso nella spiaggia antistante la Scala dei Turchi di Realmonte.

Stando a quanto raccontato da testimoni, la donna si era recata presso il famoso litorale agrigentino per passare una tranquilla giornata in famiglia quando, probabilmente per via del caldo, avrebbe accusato un malore tale da rendere necessario l’intervento dei sanitari.

Per meglio facilitare le operazioni di soccorso, data l’impervia scalinata che costeggia la famosa marma bianca, sarebbero stati chiamati gli uomini della guardia costiera i quali sarebbero così sopraggiunti con un gommone in cui la vittima del malore è stata caricata per poi essere trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale agrigentino per le cure del caso.

Di Pietro Geremia