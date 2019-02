Agrigento donna tenta il suicidio: salvata da poliziotto fuori servizio

Connect on Linked in

Poteva finire in tragedia l’estremo gesto tentato e fortunatamente non consumato da parte di una agrigentina.

A quanto apre la donna, in evidente stato confusionale e per motivi che ancora sono poco chiari, aveva tentato di mettere fine alla propria vita attraversando di scatto la via Francesco Crispi nel tentativo di farsi investire dalle auto in corsa.

Solo grazie all’intervento di un poliziotto fuori servizio è stato possibile fermare gli intenti della donna, che è stata dunque afferrata dall’agente prima che si lanciasse nuovamente in strada e trasportata dagli operatori del 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, al per le cure del caso.

Di Pietro Geremia