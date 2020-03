Agrigento, donna in fin di vita dopo essere stata picchiata in centro: denunciati 3 minori

Una bravata che costerà cara quella messa a segno da parte di un gruppo di ragazzini originari di Agrigento.

A quanto pare il manipolo di minorenni, composto con precisione da 3 elementi, per motivazioni ancora da comprendere pare che abbiano aggredito una 50enne in pieno centro.

In seguito al disdicevole episodio, avvenuto con esattezza in Via Boccerie, la povera donna è stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove è stata ricoverata in serio pericolo di vita mentre invece i 3 piccoli malfattori, una volta individuati dai poliziotti agrigentini, sono stati denunciati per rapina e lesioni gravissime. Di Pietro Geremia