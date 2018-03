Agrigento, dopo anni è stata rimossa auto incastrata tra le rocce della “Scala dei Turchi”

Print This Post

Dopo anni di “giacenza” con vista su una delle zone più belle delle coste agrigentine, è stata rimossa dal nucleo Saf dei vigili del fuoco la carcassa di un’auto che anni fa era rimasta incastrata fra le rocce del dirupo nella Scala dei Turchi.

E’ stata la stessa Associazione MareAmico ambientalista di Agrigento a sollecitare l’intervento delle autorità comprendenti l’ufficio del Demanio, gli stessi vigili del fuoco e la capitaneria di porto al fine di far rimuovere l’antiestetica carcassa di autovettura depositata sulla parete rocciosa a picco sul mare di Realmonte, famosa per la sua caratteristica colorazione bianca che le ha permesso di entrare nel novero del patrimonio dell’Unesco. “Il nucleo Saf dei vigili del fuoco di Agrigento è intervenuto tagliando a pezzi l’autovettura e con un complesso sistema di carrucole e rinvii, pezzo dopo pezzo, l’hanno portata via” – ha commentato in una nota l’associazione.

Di Pietro Geremia