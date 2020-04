Agrigento, dramma in città: 70enne ritrovato morto in casa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un vero e proprio dramma è avvenuto nei giorni scorsi ad Agrigento.

Un 70ene originario della Città della Valle dei Templi è stato ritrovato morto in casa sua da parte delle forze dell’ordine.

Stando alle prime indiscrezioni l’uomo, che viveva da solo in via Salita Cognata, da diversi giorni non dava più notizie ai propri familiari i quali preoccupati hanno così deciso di denunciare il fatto rivolgersi agli uomini della polizia di stato appartenenti alla locale Questura.

Una volta sul posto gli agenti della sezione Volanti sarebbero penetrati all’interno dell’appartamento ritrovando il corpo senza vita del povero pensionato che, a quanto pare, soffriva di diverse patologie che gli avrebbero provocato un malore fatale.