Agrigento, due auto si scontrano in strada: feriti 2 anziani

Paura in centro nella giornata di ieri ad Agrigento.

Nella centralissima via Luca Crescente, poco dopo mezzogiorno, una Fiat Panda e una Volkswagen Passat si sono scontrate violentemente .

In seguito all’impatto i due conducenti, entrambi anziani, sono stati soccorsi dagli operatori del 118, dopo essere estratti dalla lamiere dai vigili del fuoco, per poi essere trasportati in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove i medici, dopo le cure e gli accertamenti del caso, non avrebbero riscontrato gravi lesioni.

Sul posto del sinistro anche gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi atti ad individuare l’esatta dinamica dell’incidente.

Di Pietro Geremia