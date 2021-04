Il 07 aprile scorso, alla Questura di Agrigento si sono insediati due nuovi giovani funzionari assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza a conclusione del 109° Corso di Formazione svolto presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma.

Si tratta del Commissario della Polizia di Stato dott. Manuel Montana, nato a Patti (ME), 28 anni, laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode e del Commissario della Polizia di Stato Andrea Palermo, nato ad Erice (TP), 29 anni, laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti.

Il dott. Palermo, dopo un periodo di tirocinio pratico applicativo assumerà le funzioni di Dirigente del Commissariato di P.S. di Palma di Montechiaro, subentrando al dott. Tommaso Amato, destinato ad altra sede di servizio.

Inoltre, il Questore Dr.ssa Rosa Maria Iraci ha disposto il trasferimento interno di alcuni funzionari. In particolare, il prossimo 19 aprile il Commissario Capo Dott. Francesco Sammartino, assumerà l’incarico di dirigente del Commissariato di Canicattì, in avvicendamento con il Vice Questore Dr. Cesare CASTELLI che assumerà quello di dirigente del Commissariato di Licata, subentrando alla Dr.ssa Sonia Zicari, trasferita ad altra sede. Nella medesima giornata, al Commissariato di P.S. di Sciacca si insedierà il Vice Questore Dott. Salvatore Siragusa proveniente dalla Questura di Palermo.