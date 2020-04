Agrigento, 50enne cade dalle scale e sbatte la testa: probabile eccesso di alcol

Print This Post

Un fine settimana all’insegna dell’alcol quello appena trascorso ad Agrigento per una 50enne del posto.

La donna, residente ad Agrigento, sarebbe stata soccorsa in seguito ad una caduta avvenuta nella scalinata di Via Gioeni, nei pressi di Via Imera, dovuta probabilmente al fatto che nelle ore precedenti avesse ecceduto con le sostanze alcoliche.

Una volta trasportata dai soccorritori del 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, i medici avrebbero costatato la presenza di un trauma cranico disponendo così per il ricovero momentaneo della vittima.

Sul caso indagano gli uomini dell’arma dei carabinieri di Agrigento.