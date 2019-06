Print This Post

Continua l’emergenza incendi in provincia di Agrigento.

Ieri mattina, a poca distanza dal mare di Zingarello ad Agrigento , si è sviluppato un incendio che ha interessato uan vasta area in contrada Ciavolotta. Durante le operazioni di spegnimento è intervenuto un Canadair che, in occasione di uno dei numerosi voli di carico d’acqua, ha sfiorato un gommone in mare.

Sotto il video della mancata collisione diffusp dall’associazione ambientalista “Mareamico Agrigento”.