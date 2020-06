Agrigento, ennesima truffa online: compra furgone per 7 mila euro ma non gli arriva

Connect on Linked in

Continuano le truffe nella provincia di Agrigento.

L’ultima vittima per ordine di tempo sarebbe un 70enne originario del posto il quale sarebbe stato defraudato di ben 7 mila euro.

A quanto pare il pensionato aveva adocchiato un Fiorino Iveco in una famosa piattaforma web cercando così di acquistarlo dal venditore.

Una volta pattuito il prezzo e pagato tutte le spese i due si sarebbero messi d’accordo sulla spedizione del mezzo che sarebbe dovuta avvenire via nave.

L’anziano agrigentino si sarebbe dunque recato al porto di Palermo per attendere il suo nuovo acquisto ma dopo aver notato che dal mezzo navale non era sceso nessuno corrispondente al venditore, il quale sarebbe stato ovviamente non più raggiungibile al telefono, avrebbe mangiato la foglia denunciando la truffa subita.