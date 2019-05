Agrigento, entra illegalmente in Italia: espulso 21enne

Print This Post

Il personale della Squadra Mobile di Agrigento nei giorni scorsi ha arrestato un ragazzo di 21 anni entrato illegalmente all’interno del territorio Italiano.

A quanto pare il ragazzo aveva già provato ad entrare in Italia nel 2016 ma era stato immediatamente scoperto dalle forze dell’ordine e, in seguito a vari accertamenti, era stato il destinatario di un decreto di espulsione emesso da parte del Prefetto della Provincia di Ragusa con divieto di reingresso nel territorio nazionale per la durata di 5 anni.

Nonostante il rimpatrio però, avvenuto attraverso la frontiera aerea di Palermo, pare che il 21enne abbia provato a rientrare nuovamente senza autorizzazione del Ministro dell’Interno attraverso la frontiera marittima di Porto Empedocle lo scorso 22 Marzo venendo però riconosciuto ed arrestato in attesa dell’udienza di convalida.