Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Gli agenti della sezione volanti della polizia hanno denunciato un ragazzo di 20 anni per furto.

Il giovane è entrato in un negozio di calzature in via Atenea, dove ha rubato un paio di scarpe dopo averle provate.

Il ragazzo sarebbe stato bloccato da due passanti.

Denunciato in stato di libertà, dovrà rispondere del reato di furto aggravato.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato