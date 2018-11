Connect on Linked in

Ignoti, approfittando dell’assenza del proprietario di un appartamento situato in via Polibio nei pressi di via Manzoni ad Agrigento, si sono arrampicati dalla grondaia e una volta dentro l’appartamento, non trovando oggetti preziosi da portare via hanno rubato 5 cardellini con le relative gabbie.

A farne la denuncia sono stati i proprietari dell’appartamento che al loro rientro hanno scoperto il singolare furto.

Sull’episodio indaga la polizia.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato