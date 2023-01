Ieri mattina si sono svolti ad Agrigento, presso i nostri locali sezionali, gli esami per gli aspiranti arbitri di calcio. Dopo tre mesi di corso, ben 37 giovani, con età media 18 anni di cui 4 ragazze e ben 2 ragazzi che faranno l’esperienza del doppio tesseramento (calciatore-arbitro), entreranno a far parte della grande famiglia dell’AIA.

Alla presenza del Presidente della Commissione di Esami, nominato dal Comitato Regionale Sicilia, Vito Milana della sezione di Trapani, si sono svolti dapprima i quiz tecnici e successivamente gli esami orali con il resto della commissione dove i nuovi colleghi hanno dimostrato preparazione e grande entusiasmo.

Il nostro Presidente Gero Drago ha dato il benvenuto ai nuovi colleghi precisando che da oggi in avanti la sezione riporrà in loro tante aspettative non solo tecniche e atletiche ma soprattutto comportamentali, perché essere arbitri richiede soprattutto grandi doti umane. Si ringrazia i veri protagonisti di questo risultato ossia i colleghi che hanno svolto il corso arbitri, Manfredi Scribani, Alfonso Aquilina, Antonino Costanza e Carlo Virgilio.

Venerdì 20 gennaio presso il campo sportivo di Porto Empedocle i nuovi colleghi sosterranno i test atletici agonistici dopodiché potranno esordire arbitrando la loro prima gara ufficiale.

Di seguito i nomi dei nuovi arbitri :

-Barone Filippo

-Curtopelle Cristiano

-Russo Vincenzo

-Di Liberto Salvatore

-Culmo Michele

-Amico Martina

-Messana Angelo

-Russo Carlo

-Caruana Giuseppe

-Sortino Emanuele

-Rinallo Diego

– Morreale Salvatore

-La Rosa Giancarlo

-Cammilleri Angelo

-Lo Bue Eliana

– Bona Giuseppe

-Seminatore Daniele

-Fazio Alessandro

-Bonifacio Gaetano

-Cordaro Salvatore

-Baiamonte Giuseppe

– Turco Calogero

-Indelicato Flavio

-Rotulo Salvatore

-Bonsignore Gerlando

– D’Asaro Ignazio

– Genova Salvatore

-Fazio Gioacchino

-Bouldjenet Ahlam

-Fumo Alessandro

-Russo Claudia

-Conticello Paolo

-Chiarelli Alfredo

-Rotulo Orazio

-Gulisano Gaetano

– Bonsignore Pasquale Savio

-Lo Manto Marica

– Di Franco Antonio