Agrigento, esce di casa e cade: chiesti 33 mila euro di risarcimento al Comune

Una stangata decisamente costosa quella in arrivo per il comune di Agrigento.

In seguito alla caduta di una donna originaria del posto avvenuta il 17 Giugno del 2017 in via Imera, questa avrebbe deciso di chiedere un risarcimento danni corrispondente a ben 33.629,19 euro.

Stando a quanto riportato dall’accusa la signora era appena uscita di casa quando, a causa di causa di un dissesto del marciapiede, sarebbe accidentalmente caduta procurandosi gravi lesioni e traumi in tutto il corpo.

Una volta ricevuta la citazione in giudizio, l’Ente guidato dal Sindaco Lillo Firetto , avrebbe deciso di rigettare l’istanza dando mandato ai propri legali di occuparsi della difesa.

Di Pietro Geremia