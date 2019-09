Agrigento, esegue lavori di casa: giovane precipita dal tetto

Connect on Linked in

Poteva finire in tragedia l’incidente lavorativo avvenuto nella giornata di ieri a Menfi.

Mentre si trovava sul tetto della propria abitazione per effettuare dei lavori di manutenzione, un 22enne originario del posto sarebbe improvvisamente scivolato a causa di quello che a prima vista parrebbe essere stato un cedimento strutturale dell’impalcatura facendogli così fare un volo di ben 3 metri prima di atterrare violentemente al suolo.

In seguito all’impatto si sarebbero immediatamente recati sul posto i soccorritori del 118 i quali avrebbero trasportato il giovane al pronto soccorso dell’ospedale di Menfi dove i medici, verificata la gravità del caso, avrebbero richiesto il suo trasferimento in elisoccorso presso il Sant’Elia di Caltanissetta per le cure necessarie a rimetterlo in sesto.

Di Pietro

Geremia