Agrigento, estorce 30mila euro alla sua amica: arrestato 37enne

E’ vero che gli amici si vedono nel momento del bisogno, ma da un possibile stato di necessità ad uno di profitto il passo è molto piccolo. Lo sa bene F.B., un 37enne di Joppolo Giancaxio, paese in provincia di Agrigento, arrestato dagli uomini dell’arma dei carabinieri con l’accusa di estorsione. Secondo l’accusa, sembra che l’uomo abbia approfittato di una relazione di amicizia con una donna di Petralia Sottana alla quale avrebbe estorto circa 30 mila euro. Tutto avrebbe avuto inizio dalla denuncia della vittima, la quale si sarebbe presentata dai militari esasperata per le continue e pressanti richieste di denaro da parte del 37enne, che sarebbero fatte via via sempre più colme di minacce al punto da far temere alla donna la propria incolumità. Avviate le indagini, i militari hanno accertato che sono stati versati ben 77 vaglia postali per la somma di 23910 e 22 ricariche postepay per 2.736 euro. In seguito all’arresto, il 37enne è stato rinchiuso presso il carcere Burrafato su provvedimento è stato firmato dal gip del tribunale di Termini Imerese.

Di Pietro Geremia