Agrigento, estorce soldi ad un anziano: chiesti 3 anni di carcere per una 30enne

Nei giorni scorsi il Pubblico Ministero Carlo Boranga durante il processo per rito abbreviato ai danni della 30enne G.V., che si sta svolgendo presso il tribunale di Sciacca, ha chiesto per la suddetta la condanna a 3 anni di carcere per il reato di circonvenzione d’incapace.

Secondo l’accusa la donna, originaria di Lucca Sicula, pare che si sia fatta consegnare con una serie di espedienti una somma di denaro corrispondente a circa 10 mila euro da un anziano del luogo, il quale sarebbe stato pure minacciato di morte nel momento stesso in cui aveva chiesto la restituzione del denaro.

La Procura inoltre contesta alla 30enne anche la violenza privata e sostiene che possa esistere una responsabilità pure nel tentativo di suicidio dell’anziano.