Agrigento, evade dai domiciliari e si presenta in caserma: arrestato 36enne

Un’inspiegabile gesto quello posto in essere nei giorni scorsi da parte di un 36enne di Siculiana, in provincia di Agrigento.

A quanto pare l’uomo si trovava agli arresti domiciliari quando, per motivi ancora da comprendere, sarebbe uscito recandosi direttamente presso la caserma dei carabinieri dove si sarebbe costituito di fronte a degli sbigottiti militari che non hanno potuto fare altro che arrestarlo nuovamente per il reato di evasione.

Il 36enne non sarebbe nuovo a tali tipi di strane bravate: già lo scorso maggio pare che, nonostante fosse sempre ai domiciliari, sia uscito da casa propria per recarsi in caserma e prendere a pugni il portone minacciando oltretutto il personale militare.

Di Pietro Geremia