Agrigento, evade dai domiciliari per annaffiare le piante: arrestato 73enne

E’ costato caro avere l’amore per le piante ad un 73enne di Agrigento. Nei giorni scorsi infatti, C.C., un pensionato di Agrigento, è stato colto in fallo dagli uomini dell’arma dei carabinieri mentre innaffiava un paio di alberi e piante siti sulla strada.

Nel dettaglio, l’uomo era il destinatario di un provvedimento di restrizione in casa propria sita nel quartiere “Fontanelle” emanato dal tribunale agrigentino quando, vinto dalla passione per le piante, ha deciso di scendere in strada per poterle innaffiare.

Il caso però ha voluto che proprio in quel momento passassero i militari cogliendolo così in una vera e propria evasione dagli arresti domiciliari e venendo dunque arrestato.

Di Pietro Geremia