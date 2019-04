Agrigento, favorirono immigrazione clandestina: arrestati 2 extracomunitari

Print This Post

Gli uomini della Polizia di Stato di Agrigento hanno arrestato nei giorni scorsi 2 extracomunitari per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in concorso.

Secondo quanto emerso dalle indagini pare che i due, rispettivamente di 53 e 59 anni, avrebbero favorito dietro pagamento di somme di denaro la permanenza illegale di cittadini stranieri nel territorio nazionale mettendo a loro disposizione documenti d’identità, titoli di viaggio per far risultare che gli stessi provenivano da canali leciti d’ingresso nello Stato nonché sicure modalità di trasferimento per raggiungere altri Paesi europei.

Terminati gli accertamenti e acquisito il materiale probatorio, il Gip del Tribunale di Agrigento ha emesso nei loro confronti un’ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari.

Di Pietro Geremia