Agrigento, fermato 27enne Malese in fuga d’amore con 13enne di Catania

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Agrigento hanno fermato un 27enne originario del Mali ritrovato nella giornata di ieri nel paese di Raffadali assieme a una 13enne della provincia di Catania che il giorno prima era fuggita di casa con lui per amore.

A quanto pare i due si erano conosciuti su un social network e avevano deciso di ‘fuggire’ insieme per trasferirsi nel paese dell’Agrigentino dove l’extracomunitario vive e lavora. In seguito alla particolare fuitina, i genitori della ragazza hanno immediatamente denunciato la sua sparizione alle forze dell’ordine le quali si sono attivate facendo così partire le ricerche serrate in tutta l’Isola.

Solo grazie alla solerzia dei carabinieri di Raffadali è stato dunque possibile individuare la coppia e fermare il 27enne per il reato ipotizzato dalla Procura di Agrigento di atti sessuali con minore di anni 14.

Di Pietro Geremia