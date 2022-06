Un agrigentino di 54 anni è stato arrestato, in flagranza, dai carabinieri del comando di Agrigento con l’accusa di resistenza e minacce a Pubblico ufficiale.

L’uomo, fermato per un controllo nel centro della città, sarebbe andato in escandescenza rivolgendosi ai militari dell’Arma con parole minacciose e avrebbe inoltre, cercato di afferrare per il collo uno dei carabinieri in servizio.

Il 54enne è stato posto, su disposizione del sostituto procuratore di turno, agli arresti domiciliari. L’arresto è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, che ha accolto la richiesta del legale difensore rimettendo in libertà l’indagato con l’obbligo di firma presso gli uffici di Polizia giudiziaria.