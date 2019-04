Agrigento, Festa della polizia: l’elenco dei premiati

Connect on Linked in

Medaglia Di Bronzo Al Merito Civile , Onorificenza Rilasciata Dal Presidente Della Repubblica

Questo l’elenco dei rpemiati:

Assistente Capo Pietro Nasce’ , con La Seguente Motivazione:

Con Generoso

Slancio, Libero Dal Servizio, Non Esitava A Soccorrere Una Famiglia Intrappola

In Un’autovettura Finita In Una Scarpata, Che Presentava Una Forte Pendenza Ed

Un Terreno Franoso. Riusciva, Con Notevoli Difficolta’ A Portare In Salvo

L’intero Nucleo Familiare. Chiaro Esempio Di Elette Virtu’ Civiche E Non Comune

Senso Del Dovere.

Zambrone (Vv), 15 Agosto 2009. Promozione Per Merito Straordinario

Concesso A, Vice Sovrintendente Giovanni Interlandi

Vice Sovrintendente

Giorgio Romano

Con La Seguente Motivazione:

Evidenziando Eccezionali Capacita’

Professionali Ed Elevato Intuito

Investigativo Partecipavano Ad Una Complessa Indagine

Sfociata Nell’esecuzione Di Provvedimenti Cautelari Che Consentivano Di

Sgominare Un’organizzazione Criminale Transnazionale Dedita Al Traffico Di

Esseri Umani. Chiaro Esempio Di Abnegazione

Senso Del Dovere.

Fiumicino, 05 Febbraio 2016

Encomio Solenne

Concesso A

Commissario

Capo Dott. Marco Alletto;

Encomio Concesso A, Ispettore Superiore Giambattista Vella

Assistente Capo Marco Incorvaia , Assistente Capo Paolo Bonfiglio

Con La Seguente Motivazione:

Evidenziando Elevate Capacita’ Professionali E Non

Comune Determinazione Operativa Procedevano, Nel Corso Di Un Servizio Di Ordine

Pubblico Disposto In Occasione Dell’esecuzione Di Provvedimenti Dell’autorita’

Giudiziaria Mirati Alle Demolizioni Di Immobili Abusivi, All’arresto Di 5

Persone Resesi Responsabili Dei Reati Di Interruzione Di Pubblico Servizio,

Resistenza, Violenza Lesioni Ed Oltraggio A Pubblico Ufficiale.

Licata, 23

Maggio 2016.

Encomio Solenne , Concesso A

Vice

Ispettore Franco Fazio

Con La Seguente Motivazione:

Evidenziando Elevate Capacita’ Professionali, Acume

Investigativo E Non Comune Determinazione Operativa Espletava Una Complessa

Operazione Di Polizia Giudiziaria Che Si Concludeva Con L’esecuzione Di

Un’ordinanza Di Custodia Cautelare A Carico Di Tre Persone Ritenute

Responsabili Di Corruzione.

Palermo, 29

Ottobre 2015.

Lode ,Concessa A

Assistente Capo

Ivano Liviabella

Assistente Capo Dionisio Francesca

Con La Seguente Motivazione:

Con Capacita’ Operative Espletava Un’attivita’ Di

Polizia Giudiziaria Culminata Nell’esecuzione Della Misura Cautelare Degli

Arresti Domiciliari A Carico Di Due Soggetti Resisi Responsabili Dei Reati Di

Ricettazione, Riciclaggio, Resistenza A Pubblico Ufficila E Possesso

Ingiustificato Di Chiavi E Grimaldelli.

Agrigento,

16 Agosto 2016.

Lode ,Concessa A

Ispettore Superiore Maurizio Carusotto

Vice Ispettore Salvatore Stelvio Cipriano

Vice Ispettore Mariano Cipriano

Con La Seguente Motivazione:

Per L’impegno Profuso Nell’espletare Un’attivita’ Di

Polizia Giudiziaria Che Si Concludeva Con L’arresto In Flagranza Di Due

Soggetti Resisi Repsonsabili Del Reato Di Detenzione Ai Fini Di Spaccio Di

Sostanza Stupefacente E Con Il Sequestro Di Un Quantitativo Di Cocaina.

Palma Di Montechiaro (Ag), 06 Luglio 2016

Lode

Concessa A, Vice Sovrintendente Filippo Nieli

Con La Seguente Motivazione:

Con Capacita’ Professionali E Determinazione Operativa

Epletava Una Complessa Indagine Che Si Concludeva Con La Denuncia Di Tre

Soggetti Plupregiudicati Resisi Responsabili Di Truffa.

Sciacca (Ag), 19 Luglio 2016.

Lode , Concessa A

Assistente Cristian Farruggia

Con La Seguente Motivazione:

Con Capacita’

Operative Espletava Un’attivita’ Di Polizia Giudiziaria Che Consentiva Di

Arrestare Un Giovane E Denunciare In Stato Di Liberta’ Ulteriori Due Minorenni

Responsabili In Concorso Di Furto Aggravato E Possesso Ingiustificato Di Chiavi

E Grimaldelli

.