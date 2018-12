Agrigento, festività natalizie: poliziotti in alta uniforme in via Atenea (Foto)

Connect on Linked in

La Questura di Agrigento con l’approssimarsi delle Festività Naalizie e del Capodanno, ha predisposto specifici servizi di pattuglia in alta uniforme nella via Atenea.

Il servizio è già iniziato e proseguirà per le prossime settimane nel “salotto elegante” della Città, in questi giorni particolarmente freqentato dalla cittadinanza e dai turisti in visita ad Agrigento, per le consuete attività di shopping.

Il servizio avviato è parte di un più ampio programma disposto dal Questore Maurizio Auriemma, che pone la Polizia di Stato in vicinanza alla gente per la tutela della sicurezza pubblica.