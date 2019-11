Agrigento, fino al 5 novembre punto informativo con uniformi storiche e cimeli dei Carabinieri.

Connect on Linked in

Da sabato 2 a martedì 5 novembre, presso il punto informazioni della Provincia in zona Porta di Ponte, nei giardini di Piazzale Aldo Moro in Agrigento, il Comando Provinciale Carabinieri, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate, allestirà, come già fatto l’anno passato, una interessante vetrina espositiva di uniformi storiche e cimeli dei Carabinieri.

Lo stand, presenziato da donne e uomini in uniforme dell’Arma, vedrà altresì la presenza di autovetture e motocicli dei Carabinieri, nonché di militari della Sezione Investigativa Scientifica del Nucleo Investigativo provinciale, i quali esporranno materiale per il repertamento sulla scena del crimine, effettuando anche, a scopo dimostrativo, simulazioni di sopralluogo, soprattutto a favore dei giovani e giovanissimi studenti.

Verrà loro anche proiettato un interessante filmato sull’Arma dei Carabinieri. Il Colonnello Giovanni Pellegrino invita tutta la cittadinanza e soprattutto gli studenti delle scuole primarie e secondarie a farsi un giro presso lo stand per ritirare gadget dei Carabinieri e per vivere una mezz’ora da protagonisti insieme all’Arma