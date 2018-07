Agrigento, fu accusato di danno erariale: assolto sindaco Firetto

Connect on Linked in

Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto è stato assolto dalla Corte dei Conti dall’accusa di un danno erariale mossa nell’ottobre scorso da parte della Procura regionale.

Nel dettaglio, l’ex sindaco di Porto Empedocle era stato accusato, insieme all’allora dirigente finanziario Salvatore Alesci, di aver utilizzato anticipazioni di liquidità stimabili in 3.037.122,23 euro, ottenuti dalla Cassa Depositi e Prestiti nel 2014, per far fronte a spese correnti del Comune di Porto Empedocle contravvenendo così all’obbligo legale della destinazione dei fondi ricevuti e che avrebbe, secondo l’accusa, generato in qualche modo il dissesto finanziario della città di Montalbano.

In seguito all’assoluzione, il Comune di Porto Empedocle è stato condannato a pagare 5.500 euro di spese legali in favore di Firetto e 7.500 euro in favore di Alesci.

Di Pietro Geremia