Agrigento, furgone dei rifiuti perde spazzatura per la strada (Video)

Un grave disservizio è stato denunciato nella giornata di ieri dall’associazione ambientalista MareAmico di Agrigento.

Nella giornata di ieri infatti i membri dell’associazione hanno inserito nella propria pagina Facebook il filmato di un furgone della ditta impegnata nella raccolta dei rifiuti urbani che, lungo la sua marcia nella SS 640, perdeva

letteralmente “pezzi” di spazzatura per tutto il tragitto provocando dunque non solo un fortissimo pericolo per gli altri veicoli dietro il furgone o comunque circolanti nella statale, ma anche un grave inquinamento all’ambiente circostante.

Si spera che, una volta accorti del fatto, i responsabili della ditta abbiano provveduto al recupero di tutta la spazzatura persa durante il tragitto.

Di Pietro Geremia