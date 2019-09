Agrigento, furgone si schianta contro la rotonda Giunone: morto un 34enne(Video)

Connect on Linked in

Giovanni Rizzo 34enne di Campobello di Licata , viaggiava all’interno di un Fiat Doblò quando, per cause in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia stradale in collaborazione con i colleghi dei carabinieri, all’altezza della rotonda Giunone il conducente del mezzo , un 32enne rimasto lievemente ferito, ha perso il controllo dell’auto finendo all’interno della rotonda Giunone.

Nel violentissimo impatto purtroppo non c’è stato nulla da fare per il 34enne di Campobello di Licata che era affetto da disabilità, il ragazzo è morto sul colpo.

Le forze dell’ordine hanno effettuato dei test alcolemici sul conducente per capire se vi fossero i requisiti per imputargli delle responsabilità sull’accaduto.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato